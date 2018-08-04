В Агстафе девушка пыталась совершить суицид, не желая выходить замуж

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Агстафа. 4 августа. REPORT.AZ/ В Агстафе совершена попытка суицида.
Как передает западное бюро Report, жительница села Гыраг Кесеман А.Мамедова, 1997 года рождения, выпила лекарственный препарат и с диагнозом "острое отравление" была доставлена в больницу. Состояние пациентки оценивается как тяжелое.
Девушка могла совершить самоубийство в знак протеста. Ее хотели выдать замуж против воли.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости