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    В Агстафе девушка пыталась совершить суицид, не желая выходить замуж

    Агстафа. 4 августа. REPORT.AZ/ В Агстафе совершена попытка суицида.

    Как передает западное бюро Report, жительница села Гыраг Кесеман А.Мамедова, 1997 года рождения, выпила лекарственный препарат и с диагнозом "острое отравление" была доставлена в больницу. Состояние пациентки оценивается как тяжелое.

    Девушка могла совершить самоубийство в знак протеста. Ее хотели выдать замуж против воли.

    По факту ведется расследование.

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