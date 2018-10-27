В Агстафе автомобиль сбил 61-летнего мужчину

27 октября, 2018 00:15

https://report.az/storage/news/0ee2ad25c276d751cc073bdc015aaf10/e2274bcd-a525-4ca9-af2e-8ad73a7a2eba_292.jpg Агстафа. 27 октября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает западное бюро Report, автомобиль сбил переходившего дорогу жителя села Хатаи, 1957-го года рождения Насибова Хаяма Гамида оглы. Раненый помещен в больницу с различными телесными повреждениями. Его состояния оценивается как средней тяжести. По факту ведется расследование. Напомним, что ранее потерпел аварию и загорелся автомобиль, принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.

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