В Агстафе автомобиль сбил 61-летнего мужчину

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Агстафа. 27 октября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает западное бюро Report, автомобиль сбил переходившего дорогу жителя села Хатаи, 1957-го года рождения Насибова Хаяма Гамида оглы.
Раненый помещен в больницу с различными телесными повреждениями. Его состояния оценивается как средней тяжести.
По факту ведется расследование.
Напомним, что ранее потерпел аварию и загорелся автомобиль, принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.
Valeh DadaşovАвтор новости