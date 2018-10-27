 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Агстафе автомобиль сбил 61-летнего мужчину

    Агстафа. 27 октября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает западное бюро Report, автомобиль сбил переходившего дорогу жителя села Хатаи, 1957-го года рождения Насибова Хаяма Гамида оглы.

    Раненый помещен в больницу с различными телесными повреждениями. Его состояния оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

    Напомним, что ранее потерпел аварию и загорелся автомобиль, принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi