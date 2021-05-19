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В Агстафе арестован обвиняемый в убийстве 62-летней женщины

В Агстафе арестован обвиняемый в убийстве 62-летней женщины Пресс-службы Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел распространили совместную информацию.
Происшествия
19 мая 2021 г. 19:21
В Агстафе арестован обвиняемый в убийстве 62-летней женщины

Пресс-службы Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел распространили совместную информацию.

Как сообщает Report, в совместной информации говорится, что в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудники прокуратуры и полиции "по горячим следам" раскрыли тяжкое преступление, совершенное на территории Агстафинского района.

По факту обнаружения 15 мая около 23 часов в своем доме тела жительницы села Кочаскер Алекперовой Чичек Али гызы (1959 г.р.) со следами телесных повреждений, в прокуратуре Агстафинского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Следствием было установлено, что родственник погибшей Мамедов Турал Байрам оглу (1987 г.р.) на почве личных отношений умышленно убил Чичек Алекперову в ходе возникшего между ними конфликта.

Турал Мамедов был привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Ağstafada 62 yaşlı qadını qətlə yetirən qohumu həbs edilib - RƏSMİ

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