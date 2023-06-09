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В Агджебеди задержан культиватор конопли

В Агджебеди задержан культиватор конопли В Агджебеди задержан культиватор конопли.
Происшествия
9 июня 2023 г. 10:42
В Агджебеди задержан культиватор конопли

В Агджебеди задержан культиватор конопли.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД), в ходе оперативного мероприятия сотрудниками районного отдела полиции установлено, что житель района Сахават Алиев занимается культивированием наркосодержащих растений.

При осмотре его дома на приусадебном участке были обнаружены и изъяты 44 куста конопли и около 2 кг высушенной марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело, С.Алиев задержан в качестве подозреваемого.

Расследование продолжается.

Кроме того, в мае сотрудниками полиции на территории района были задержаны 27 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğcabədidə çətənə bitkisinin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb

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