В Агджебеди задержан культиватор конопли

В Агджебеди задержан культиватор конопли.

В Агджебеди задержан культиватор конопли.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД), в ходе оперативного мероприятия сотрудниками районного отдела полиции установлено, что житель района Сахават Алиев занимается культивированием наркосодержащих растений.

При осмотре его дома на приусадебном участке были обнаружены и изъяты 44 куста конопли и около 2 кг высушенной марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело, С.Алиев задержан в качестве подозреваемого.

Расследование продолжается.

Кроме того, в мае сотрудниками полиции на территории района были задержаны 27 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.