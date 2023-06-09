В Агджебеди задержан культиватор конопли.
Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД), в ходе оперативного мероприятия сотрудниками районного отдела полиции установлено, что житель района Сахават Алиев занимается культивированием наркосодержащих растений.
При осмотре его дома на приусадебном участке были обнаружены и изъяты 44 куста конопли и около 2 кг высушенной марихуаны.
По факту возбуждено уголовное дело, С.Алиев задержан в качестве подозреваемого.
Расследование продолжается.
Кроме того, в мае сотрудниками полиции на территории района были задержаны 27 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.