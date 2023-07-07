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В Агджебеди произошло ДТП со смертельным исходом

В Агджебеди произошло ДТП со смертельным исходом В Агджебеди произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
7 июля 2023 г. 10:02
В Агджебеди произошло ДТП со смертельным исходом

В Агджебеди произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории поселка Хиндарх.

Гашимов Шамиль Ильгар оглу (2001 г.р.) потерял управление автомобилем марки "ВАЗ-21074". Автомобиль врезался в стоявшие у обочины дороги автомобили марки "ВАЗ-21074", принадлежащий Аллахвердиеву Яверу Адыгезял оглу, и автомобиль марки "ВАЗ-21063", принадлежащий Мурадову Вугару Машаллах оглу. В результате ДТП погиб передвигавшийся по правой стороне дороги пешеход Мамедов Махир Керем оглу (1955 г.р.).

По факту возбужденно уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК АР, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Ağcabədidə avtomobillər toqquşub, ölən var

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