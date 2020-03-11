В Агджебеди мать четверых детей покончила с собой

В Агджабединском районе Азербайджана совершено самоубийство.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Шахсеван. Жительница района, 27-летняя Гюнай Гулиева повесилась у себя дома.

Отметим, что Гулиева была матерью четверых детей. Самый младший из детей появился на свет 7 месяцев назад. По словам родных Г.Гулиевой, в семье покойной часто происходили конфликты. До самоубийства женщина проживала в отцовском доме. Вернувшись домой, женщина покончила с собой. В области головы и на теле покойной имеются травмы. Члены семьи утверждают, что Г.Гулиева была убита мужем.

Расследование по факту проводит районная прокуратура.