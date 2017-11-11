В Агджабединском ИВ произведены кадровые изменения

Агджабеди. 11 ноября. REPORT.AZ/ В исполнительной власти Агджабединского района произведены кадровые изменения.

Как сообщает карабахское бюро Report, заместитель главы ИВ, глава отдела анализа и экономического развития и прогнозирования Хафиз Надир оглы Мехтиев, помощник главы ИВ Халиг Мирзаев, старший советник, ответственный секретарь комиссии по работе и защите прав несовершеннолетних Ниджат Ахундов были освобождены от занимаемой должности.

По распоряжению главы ИВ Шахина Мамедова, Ниджат Ахундов был назначен на пост помощника, а Халиг Мирзаев занял пост замглавы ИВ.

Отметим, что ранее занимаемый должность замглавы ИВ Хафиз Мехтиев был освобожден от должности по собственному заявлению.