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    В Агджабеди "Жигули" столкнулся с "Камазом", двое пострадавших - ФОТО

    По факту начато расследование

    Агджабеди. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. 

    Как сообщает карабахское бюро Report, авария зарегистрирована на участке дороги Евлах-Бахрамтепе на территории села Гарабалли Агджабединского района. 

    Водитель автомобиля марки "ВАЗ 2107" потерял управление и столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз". В результате ДТП легковой автомобиль был деформирован, водитель и его пассажир получили тяжелые телесные повреждения. Пострадавшие при помощи окружающих были госпитализированы в Агджабединскую районную центральную больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.

    По факту начато расследование.

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