​В Агджабеди загорелось стойло, погибло 20 голов крупного рогатого скота - ФОТО

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе загорелось стойло, в котором в момент пожара находился скот.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в районном селе Гаравелли.

Сгорела крыша стойла площадью 586 кв. м, принадлежащего сельскому жителю Саттару Ибрагимову и сено.

В результате пожара погибло 20 голов крупного рогатого скота, еще 5 голов получили ожоги.

В целом, владельцу хозяйства нанесен ущерб на сумму около 70 тыс. манатов.

В качестве причины пожара приводится короткое замыкание в электропроводке. На место происшествия были привлечены пожарные машины. Часть стойла и запасенного сена удалось защитить от огня.