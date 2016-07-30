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    ​В Агджабеди загорелось стойло, погибло 20 голов крупного рогатого скота - ФОТО

    Загорелось также сено

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе загорелось стойло, в котором в момент пожара находился скот.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в районном селе Гаравелли.

    Сгорела крыша стойла площадью 586 кв. м, принадлежащего сельскому жителю Саттару Ибрагимову и сено.

    В результате пожара погибло 20 голов крупного рогатого скота, еще 5 голов получили ожоги. 

    В целом, владельцу хозяйства нанесен ущерб на сумму около 70 тыс. манатов.

    В качестве причины пожара приводится короткое замыкание в электропроводке. На место происшествия были привлечены пожарные машины. Часть стойла и запасенного сена удалось защитить от огня.  

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