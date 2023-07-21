В Агджабеди задержаны подозреваемые в совершении различных преступлений

В Агджабеди задержаны подозреваемые в различных преступных деяниях.

В Агджабеди задержаны подозреваемые в различных преступных деяниях.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в Агджабединский районный отдел полиции поступила информация о совершении кражи в одном из магазинов в селе Авшар.

В связи с полученной информацией сотрудниками РОП были приняты соответствующие меры, взяты улики, представляющие значение для дела. В результате проведенной правоохранителями операции было задержано подозреваемое в совершении кражи лицо. Им оказался житель села Юхары Авшар Аслан Ханларов. Было установлено, что он украл из магазина контуры, сигареты и наличные.

В рамках другой операции, проведенной сотрудниками полиции, был задержан житель района Вугар Алиев, подозреваемый в выращивании наркотических растений. В ходе обыска, проведенного по месту жительства задержанного, были обнаружены и изъяты методом культивации кусты конопли.

По обоим фактам в Агджабединском РОП продолжается следствие.