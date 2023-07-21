О нас

В Агджабеди задержаны подозреваемые в совершении различных преступлений

В Агджабеди задержаны подозреваемые в совершении различных преступлений В Агджабеди задержаны подозреваемые в различных преступных деяниях.
Происшествия
21 июля 2023 г. 08:47
В Агджабеди задержаны подозреваемые в совершении различных преступлений

В Агджабеди задержаны подозреваемые в различных преступных деяниях.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в Агджабединский районный отдел полиции поступила информация о совершении кражи в одном из магазинов в селе Авшар.

В связи с полученной информацией сотрудниками РОП были приняты соответствующие меры, взяты улики, представляющие значение для дела. В результате проведенной правоохранителями операции было задержано подозреваемое в совершении кражи лицо. Им оказался житель села Юхары Авшар Аслан Ханларов. Было установлено, что он украл из магазина контуры, сигареты и наличные.

В рамках другой операции, проведенной сотрудниками полиции, был задержан житель района Вугар Алиев, подозреваемый в выращивании наркотических растений. В ходе обыска, проведенного по месту жительства задержанного, были обнаружены и изъяты методом культивации кусты конопли.

По обоим фактам в Агджабединском РОП продолжается следствие.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ağcabədidə müxtəlif cinayət əməllərində şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

Самое важное

МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Министр обороны высоко оценил учения Азербайджанской армии в Каспийском море
Министр обороны высоко оценил учения Азербайджанской армии в Каспийском море
20 июля 2023 г. 18:25
В армии Азербайджана проводятся тактические учения Волна Хазри
ФотоВ армии Азербайджана проводятся тактические учения "Волна Хазри"
20 июля 2023 г. 18:22
Ильхам Алиев ознакомился со строительством 27-километрового участка автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша
ФотоИльхам Алиев ознакомился со строительством 27-километрового участка автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша
20 июля 2023 г. 18:20
Ильхам Алиев принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования
20 июля 2023 г. 17:50
Стали известны имена иностранных журналистов, исключенных из черного списка МИД Азербайджана
ФотоСтали известны имена иностранных журналистов, исключенных из "черного списка" МИД Азербайджана
19 июля 2023 г. 17:34
Президент Азербайджана наградил группу лиц медалью За заслуги в сфере разминирования
Президент Азербайджана наградил группу лиц медалью "За заслуги в сфере разминирования"
19 июля 2023 г. 17:18
Назначен исполняющий обязанности главы исполнительной власти Дашкесана
Назначен исполняющий обязанности главы исполнительной власти Дашкесана
19 июля 2023 г. 14:42
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Узбекистана
19 июля 2023 г. 12:10
Из подвергшегося российским бомбардировкам региона Украины эвакуируют жителей
ФотоИз подвергшегося российским бомбардировкам региона Украины эвакуируют жителей
18 июля 2023 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi