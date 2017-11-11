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    В Агджабеди задержаны двое друзей, совершившие кражу на кладбище

    Они занимались хищением алюминиевых заборов могил

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе задержаны двое друзей, подозреваемые в краже.

    Как сообщили карабахскому бюро Report в районом отделении полиции, местные жители обратились с заявлением в полицию и сообщили, что неизвестные лица украли алюминиевые части заборов могил на кладбище, расположенном на территории района.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления были задержаны два человека.

    Жители района Исфандияр Мирзаев и Вугар Шукюров в предварительных показаниях добровольно признались в совершенном. Они сказали следствию, что украденный алюминий сдали в функционирующий на территории района пункт приема металлолома и получили 150 манатов, которые поделили между собой.

    По факту в РОП возбуждено уголовное дело, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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