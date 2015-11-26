Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Агджабеди задержан мошенник, выдававший себя за журналиста.
Как сообщили Report в отделении полиции Агджабединского района, 47-летний житель села Авшар Ильгар Закир оглу Ширинов арестован на основании жалобы местных жителей. Он занимался мошенничеством, представляясь журналистом.
Под предлогом трудоустройства мошенник взял у жителей района в общей сложности более 10 000 манатов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Агджабединского района И.Ширинов был задержан и передан следствию.
Факт расследуется отделением полиции.
Valeh DadaşovАвтор новости
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