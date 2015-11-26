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    В Агджабеди задержан мошенник, выдававший себя за журналиста

    Под предлогом трудоустройства он взял у жителей района более 10 000 манатов

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Агджабеди задержан мошенник, выдававший себя за журналиста.

    Как сообщили Report в отделении полиции Агджабединского района, 47-летний житель села Авшар Ильгар Закир оглу Ширинов арестован на основании жалобы местных жителей. Он занимался мошенничеством, представляясь журналистом.

    Под предлогом трудоустройства мошенник взял у жителей района  в общей сложности более 10 000 манатов.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Агджабединского района И.Ширинов был задержан и передан следствию.

    Факт расследуется отделением полиции.

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