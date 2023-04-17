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В Агджабеди задержан подозреваемый в приобретении наркотиков у гражданина Ирана

В Агджабеди задержан подозреваемый в приобретении наркотиков у гражданина Ирана В Агджабеди сотрудники полиции задержали лицо, подозреваемое в приобретении наркотических средств посредством Интернета у гражданина Ирана.
Происшествия
17 апреля 2023 г. 08:53
В Агджабеди задержан подозреваемый в приобретении наркотиков у гражданина Ирана

В Агджабеди сотрудники полиции задержали лицо, подозреваемое в приобретении наркотических средств посредством Интернета у гражданина Ирана.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, на основании поступившей оперативной информации сотрудниками Агджабединского районного отдела полиции был задержан ранее судимый житель села Кахризли района Даянат Наджафов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. У него были обнаружены и изъяты пакеты с героином и метамфетамином.

В рамках расследования было установлено, что Д.Наджафов получил указанные наркотические средства у своего односельчанина Гадира Мамедова. По месту проживания последнего был проведен обыск, в ходе которого была обнаружена и изъята крупная партия наркотиков - 1 килограмм 675 граммов героина и 325 граммов метамфетамина.

Правоохранители выявили, что Г.Мамедов приобрел наркотические средства у гражданина Ирана под условным именем "Пейман", с которым наладил преступную связь посредством социальных сетей.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело, решением суда они взяты под стражу, следственные действия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİran vətəndaşından onlayn yolla narkotik alan şəxs saxlanılıb

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