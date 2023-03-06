В Агджабеди за наркотики задержаны 16 человек

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Агджабединского районного отдела полиции (РОП) за последние две недели, были задержаны и привлечены к уголовной ответственности 17 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и с

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Агджабединского районного отдела полиции (РОП) за последние две недели, были задержаны и привлечены к уголовной ответственности 17 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и совершении краж.

Об этом сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудниками полиции задержан ранее судимый житель района Эльшан Агаев, подозреваемый в распространении наркотиков, будучи в сговоре с гражданином Ирана. В ходе обысков по адресу проживания Агаева было обнаружено и изъято 8 килограммов героина и 125 граммов метамфетамина, упакованных в полиэтиленовые пакеты. В своих показаниях он заявил, что связался с гражданином Ирана через интернет, и тот дал ему адрес на территории Абшеронского района, откуда надо было забрать пакет с наркотиками с целью дальнейшего сбыта в Агджабеди и прилегающих районах. Однако этому его намерению помешали сотрудники полиции.

В ходе последних операций, проведенных сотрудниками отдела против незаконного оборота наркотиков, еще 15 человек были задержаны в качестве подозреваемых. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, продолжаются мероприятия по проверке преступных связей этих лиц. В ходе этих мероприятий из незаконного оборота изъято около 10 килограммов наркотических средств различного наименования.

Также сотрудниками полиции задержан один человек, подозреваемый в совершении кражи из частного жилого дома, расположенного на территории района. Установлено, что это житель района Эльнур Ханларов.

По фактам в Агджабединском РОП проводится следствие.