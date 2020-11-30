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В Агджабеди выявлено 11 коронавирусных пациентов, нарушивших карантин 

В Агджабеди выявлено 11 коронавирусных пациентов, нарушивших карантин  С нарушителями была проведена профилактическая беседа
Происшествия
30 ноября 2020 г. 13:29
В Агджабеди выявлено 11 коронавирусных пациентов, нарушивших карантин 
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В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции сотрудниками Агджабединского районного отделения полиции продолжаются широкомасштабные мероприятия.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий было выявлено 11 коронавирусных пациентов, которые вопреки правилам карантина, покинули место проживания, где проходили лечение.

С нарушителями была проведена профилактическая беседа.

По фактам ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Ağcabədidə evi tərk edən 11 COVID-19 xəstəsi müəyyən edilib

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