В Агджабеди выявлено 11 коронавирусных пациентов, нарушивших карантин 

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции сотрудниками Агджабединского районного отделения полиции продолжаются широкомасштабные мероприятия.
Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий было выявлено 11 коронавирусных пациентов, которые вопреки правилам карантина, покинули место проживания, где проходили лечение.
С нарушителями была проведена профилактическая беседа.
По фактам ведется расследование.