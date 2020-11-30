В Агджабеди выявлено 11 коронавирусных пациентов, нарушивших карантин

С нарушителями была проведена профилактическая беседа

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции сотрудниками Агджабединского районного отделения полиции продолжаются широкомасштабные мероприятия.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий было выявлено 11 коронавирусных пациентов, которые вопреки правилам карантина, покинули место проживания, где проходили лечение.

С нарушителями была проведена профилактическая беседа.

По фактам ведется расследование.