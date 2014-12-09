Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Агджабеди ворвавшийся в дом мужчина убил хозяина. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана (МВД), ворвавшийся в дом Мехмана Рустамова в селе Ашагы Авшар его односельчанин Фикрет Магеррамов на почве конфликта нанес ножевые ранения хозяину и его супруге, а затем скрылся с места преступления. От полученных ран М.Рустамов скончался на месте, а состояние его супруги Т.Рустамовой расценивается как удовлетворительное. В результате оперативно-поисковых мероприятий сотрудников Агджабединского районного отделения полиции Ф.Магеррамова удалось задержать в селе Хиндарх.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.