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    В Агджабеди внук обокрал родного деда

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе совершена кража из частного дома.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт министерства внутренних дел.

    В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Агджабединского районного отдела полиции, по подозрению в краже 900 долларов США в одном из домов на территории района был задержан житель города Мирсафар Алиев. В ходе проверки выяснилось, что М.Алиев совершил кражу из дома родного деда.  

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