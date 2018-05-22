В Агджабеди внук обокрал родного деда

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе совершена кража из частного дома.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт министерства внутренних дел.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Агджабединского районного отдела полиции, по подозрению в краже 900 долларов США в одном из домов на территории района был задержан житель города Мирсафар Алиев. В ходе проверки выяснилось, что М.Алиев совершил кражу из дома родного деда.