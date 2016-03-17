В Агджабеди в результате аварии погибли 2 человека, 4 ранены - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое погибли, еще четверо пострадали.

Как сообщает Report, авария произошла на территории районного села Бойат.

Согласно информации, возвращающийся со свадьбы Ильгар Дадашев на автомобиле марки "ВАЗ-21011" потерял управление и столкнулся со встречным автомобилем марки "ВАЗ-2106". В результате ДТП "ВАЗ-21011" выехал с дороги и врезался в дерево. Пассажиры автомобиля 28-летний Шабан Мехдиев и 29-летний Вюсал Атакишиев скончались на месте. Другие пассажиры - Ибадет Гасанов, Эльчин Дадашев, водитель автомобиля марки "ВАЗ-21011" Ильгар Дадашев и водитель "ВАЗ-2106" Ниямеддин Гусейнов получили тяжелые телесные повреждения. Раненые госпитализированы в Агджабединскую районную центральную больницу.

Как сообщили Report в больнице, водитель автомобиля "ВАЗ-21011" находился в нетрезвом состоянии: "Раненым оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как тяжелое".

Точные причины аварии будут известны после автотехнической экспертизы.

По факту ведется расследование в Агджабединском районном отделении полиции.