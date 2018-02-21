В Агджабеди угнан легковой автомобиль вынужденного переселенца - ФОТО

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Агджабеди. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе угнан легковой автомобиль.

Как сообщает карабахское бюро Report, угнан автомобиль марки "ВАЗ-21011" временно разместившегося в поселке переселенцев №556 на территории района жителя Агдамского района Сади Ибрагимова.

Об этом он сообщил в отделение полиции Агджабединского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции автомобиль был обнаружен в водоканале "Карабах" в Бейлаганском районе.

Личность угонщика пока не установлена. Автомобиль стал полностью непригодным для эксплуатации.

Факт расследуется районным отделением полиции.