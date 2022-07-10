В Агджабеди у бывшего заключенного изъяли оружие

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Агджабединского района, в незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается ранее судимый Рауф Алиев. При личном обыске у него были обнаружены и изъяты 1 автомат "Калашников", 105 патронов и 2 магазина.

Вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

По данному факту в Агджабединском РУП продолжаются следственные действия.