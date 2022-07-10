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В Агджабеди у бывшего заключенного изъяли оружие

В Агджабеди у бывшего заключенного изъяли оружие В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.
Происшествия
10 июля 2022 г. 11:21
В Агджабеди у бывшего заключенного изъяли оружие

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Агджабединского района, в незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается ранее судимый Рауф Алиев. При личном обыске у него были обнаружены и изъяты 1 автомат "Калашников", 105 патронов и 2 магазина.

Вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

По данному факту в Агджабединском РУП продолжаются следственные действия.

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Версия на азербайджанском языке Ağcabədi sakinində avtomat aşkar edilib

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