В Агджабеди спор между родственниками завершился поножовщиной

В Агджабединском районе совершено преступление.

Как сообщает Report, инцидент произошел 26 февраля около 15:00 на территории села Салманбейли.

Рафик Мирзалиев 1986 г.р. вместе с дядей по отцу Этибаром Мирзалиевым 1956 г.р. занимались ловлей ежей. Он, его брат Рамиз Мирзалиев 1981 г.р., сыновья Э.Мирзалиева Джасур Мирзалиев 1997 г.р. и Джазахир Мирзалиев 2002 г.р. на том же земельном участке устроили пикник.

После распития спиртных напитков Рафик Мирзалиев фамильярно обратился к дяде Э.Мирзалиеву, употребив выражение "Эй". Вслед за этим между ним и его двоюродным братом Дж.Мирзалиевым произошел спор на почте межличностных отношений. Р.Мирзалиев нанес Дж.Мирзалиеву два ножевых ранения в грудную клетку ножом, который носил при себе.

Дж.Мирзалиев был доставлен родственниками в Агджабединскую центральную районную больницу, его состояние остается тяжелым.

Р.Мирзалиев задержан.

По факту в прокуратуре Агджабединского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на убийство) УК АР.