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    В Агджабеди сгорел автомобиль инвалида Карабахской войны - ФОТО

    Пожар начался во время движения автомобиля© REPORT

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе сгорел легковой автомобиль.

    Как передает карабахское бюро Report, во время движения по поселку Хиндарх автомобиль марки "Ока" с государственным номерным знаком 04-BG-421 неожиданно загорелся.

    На территорию были привлечены пожарные. Причиной возгорания, предположительно, стали неполадки с электропроводами в машине. Загоревшийся в результате короткого замыкания автомобиль за короткий срок выгорел дотла. Водитель не пострадал.

    Автомобиль принадлежал инвалиду Карабахской войны. Его личность пока не установлена.

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