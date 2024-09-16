О нас

В Агджабеди произошло ДТП, есть погибший и раненые

В Агджабеди произошло ДТП, есть погибший и раненые В Агджабеди произошло ДТП с летальным исходом.
Происшествия
16 сентября 2024 г. 09:46
В Агджабеди произошло ДТП, есть погибший и раненые

В Агджабеди произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, автомобиль марки "ВАЗ-2107", которым управлял Алыев Ахмед Алы оглу 1948 года рождения, столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2106", за рулем которого находился Тагиев Фагани Аршад оглу 1959 года рождения.

В результате ДТП Ф.Тагиев скончался, а находившиеся в автомобиле пассажиры Назарова Шохрат Гейдар гызы 1970 года рождения, Назарова Вюсаля Насир гызы 1991 года рождения и Н.Ш. 2012 года рождения получили травмы различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ağcabədidə iki avtomobil toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

Самое важное

Формула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
ФотоФормула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 16:38
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 07:00
Гран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
ФотоГран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
14 сентября 2024 г. 17:07
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
14 сентября 2024 г. 13:35
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
14 сентября 2024 г. 07:00
Формула-1: Шарль Леклер лидирует по итогам второго свободного заезда
ФотоФормула-1: Шарль Леклер лидирует по итогам второго свободного заезда
13 сентября 2024 г. 18:00
Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике на Гран-при Азербайджана
ФотоМакс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике на Гран-при Азербайджана
13 сентября 2024 г. 14:38
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1
13 сентября 2024 г. 07:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi