В Агджабеди произошло ДТП, есть погибший и раненые

В Агджабеди произошло ДТП с летальным исходом.

В Агджабеди произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, автомобиль марки "ВАЗ-2107", которым управлял Алыев Ахмед Алы оглу 1948 года рождения, столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2106", за рулем которого находился Тагиев Фагани Аршад оглу 1959 года рождения.

В результате ДТП Ф.Тагиев скончался, а находившиеся в автомобиле пассажиры Назарова Шохрат Гейдар гызы 1970 года рождения, Назарова Вюсаля Насир гызы 1991 года рождения и Н.Ш. 2012 года рождения получили травмы различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело.