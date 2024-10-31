В Агджабеди приостановлена работа газозаправочной станции

Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору при Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) выявило нарушения безопасности на газозаправочной станции в Агджабединском районе.

Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору при Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) выявило нарушения безопасности на газозаправочной станции в Агджабединском районе.

Как сообщили Report в МЧС, нарушения были выявлены в результате плановой проверки.

Работа газозаправочной станции в селе Ашагы Авшар, принадлежащей частному предпринимателю Гусейну Душери оглу Бахшалиеву, приостановлена из-за угрозы жизни и здоровью людей до устранения недостатков.

Специалисты агентства установили, что срок эксплуатации двух резервуаров истек, а их полное техническое освидетельствование не проводилось. Кроме того, не были проверены контрольно-измерительные приборы и защитные устройства.