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В Агджабеди приостановлена работа газозаправочной станции

В Агджабеди приостановлена работа газозаправочной станции Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору при Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) выявило нарушения безопасности на газозаправочной станции в Агджабединском районе.
Происшествия
31 октября 2024 г. 11:35
В Агджабеди приостановлена работа газозаправочной станции

Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору при Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) выявило нарушения безопасности на газозаправочной станции в Агджабединском районе.

Как сообщили Report в МЧС, нарушения были выявлены в результате плановой проверки.

Работа газозаправочной станции в селе Ашагы Авшар, принадлежащей частному предпринимателю Гусейну Душери оглу Бахшалиеву, приостановлена из-за угрозы жизни и здоровью людей до устранения недостатков.

Специалисты агентства установили, что срок эксплуатации двух резервуаров истек, а их полное техническое освидетельствование не проводилось. Кроме того, не были проверены контрольно-измерительные приборы и защитные устройства.

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