В Агджабеди при попытке сбыта 1,5 кг героина задержаны местные жители

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, были выявлены члены еще одной сети, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе проведенной на территории Агджабединского района операции при попытке сбыта героина были задержаны жители района Сабир Мамедов и Роял Гарашов.

При личном досмотре у них было обнаружено и изъято в общей сложности 1 кг 500 г героина, вызывающего психотропный эффект. Задержанные признались, что занимались сбытом наркотиков.

По факту в отношении членов группы возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.