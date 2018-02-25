В Агджабеди похищена 21-летняя студентка

Агджабеди. 25 февраля. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе похищена 21-летняя студентка.

Как передает местное бюро Report, инцидент произошел на улице С.Вургуна.

Как сообщила Report мать девушки, ее дочь Севиндж Мустафаева была похищена насильным путем. Не сумев получить вестей от дочери вот уже 3 дня мать обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщили в правоохранительные органы, предположительно, девушку похитил человек, прибывший в Агджабеди в гости из Исмаиллы.

С.Мусаева является студенткой 2 курса Агджабединского филиала Государственного Педагогического Университета.

По факту ведется расследование.