В Агджабеди обнаружены 4 единицы неразорвавшихся боеприпасов

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы.

Как передает Report, 1 февраля из центра Управления кризисными ситуациями МЧС в ANAMA поступила информация о найденной на территории села Беюк Кяхризли Агджабединского района одной единицы снаряда.

Согласно информации, группа быстрого реагирования агентства сразу же была отправлена на место происшествия.

Специалистами агентства на вышеуказанной территории был проведен осмотр одного дома и приусадебного участка. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и изъято 4 (2 единицы ручной гранаты F-1 и 2 единицы взрывчатки UZRQM) неразорвавшихся боеприпасов и перевезено на уничтожение на территорию агентства.

Эта операция была профинансирована правительством Великобритании.