В Агджабеди найдены оружие и наркосодержащие растения.
Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
На основании поступившей оперативной информации сотрудники Агджабединского РУП задержали ранее судимого жителя Абшеронского района Захида Абдуллаева при попытке продажи автомата "Калашников" и патронов к нему.
В рамках проведенных операций на территории района были обнаружены и изъяты 10 охотничьих ружей, на которые не было лицензий.
Кроме того, полицейские задержали жителя района Хаяла Магеррамова, который занимался выращиванием наркосодержащего растения конопли во дворе своего дома.