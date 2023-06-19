В Агджабеди найдены оружие и наркосодержащие растения

В Агджабеди найдены оружие и наркосодержащие растения.

В Агджабеди найдены оружие и наркосодержащие растения.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

На основании поступившей оперативной информации сотрудники Агджабединского РУП задержали ранее судимого жителя Абшеронского района Захида Абдуллаева при попытке продажи автомата "Калашников" и патронов к нему.

В рамках проведенных операций на территории района были обнаружены и изъяты 10 охотничьих ружей, на которые не было лицензий.

Кроме того, полицейские задержали жителя района Хаяла Магеррамова, который занимался выращиванием наркосодержащего растения конопли во дворе своего дома.