В Агджабеди найдена противопехотная мина и две ракеты

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ 28 апреля в Национальное агентство по разминированию территории Азербайджана (ANAMA) поступила информация из центра службы «102» Министерства внутренних дел и из Центра управления в кризисных митуациях при Министерстве чрезвычайных ситуаций о том, что в селе Юхары Гиямеддинли Агджабединского района обнаружено одна мина.

Как передает Report, на место срочно была выслана оперативная группа быстрого реагирования Агенства и оперативники РОП МВД Агджабединского района.

В результате неотложных оперативных мероприятий, проведенных со стороны специалистов Агенства на вышеуказанной территории был обнаружен 1 противопехотная мина(ОЗМ-72) и одна ракета (ПГ-7). Операция была продолжена в утренниче часы 29 апреля, была обнаружена еще одна ракета. Найденные две ракеты и одна противопехотная мина были обезврежены на месте.

Был произведен наземный осмотр территории площадью 10 000 кв. метров рядом с местом, где обнаружили мину и ракеты. Каких-либо других опасных предметов и устройств обнаружено не было.