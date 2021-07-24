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В Агджабеди на владельца ресторана завели уголовное дело

В Агджабеди на владельца ресторана завели уголовное дело В Агджабеди на нарушившего правила карантина владельца ресторана заведено уголовное дело.
Происшествия
24 июля 2021 г. 16:02
В Агджабеди на владельца ресторана завели уголовное дело

В Агджабеди на нарушившего правила карантина владельца ресторана заведено уголовное дело.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в расположенном на территории села Авшар доме торжеств "Kral" были нарушены требования карантина.

Во время проверок было выявлено, что число гостей на свадебном торжестве превышало разрешенное.

Владелец ресторана М.Джафаров неоднократно игнорировал требования карантина, в связи с чем в следственном отделе Агджабединского РОП в отношении него было возбуждено уголовное дело.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Ağcabədidə restoran sahibi barəsində cinayət işi başlanılıb

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