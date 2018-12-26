В Агджабеди машина скорой помощи столкнулась с трактором - ФОТО

Агджабеди. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Агджабеди произошла авария.
Как сообщает карабахское бюро Report, ДТП отмечено в селе Авшар.
Столкнулись управляемая Асланом Шамшир оглу Мамедовым машина скорой помощи марки Wolkswagen и трактор марки "T-28". В результате аварии трактор съехал с дороги и перевернулся. Пострадавший тракторист доставлен в Агджабединскую центральную районную больницу. Его личность уточняется.
По информации, машина скорой помощи везла в Агджабединскую центральную районную больницу бригаду врачей из Баку.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости