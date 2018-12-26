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    В Агджабеди машина скорой помощи столкнулась с трактором - ФОТО

    © Report

    Агджабеди. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Агджабеди произошла авария. 

    Как сообщает карабахское бюро Report, ДТП отмечено в селе Авшар. 

    Столкнулись управляемая Асланом Шамшир оглу Мамедовым машина скорой помощи марки Wolkswagen и трактор марки "T-28". В результате аварии трактор съехал с дороги и перевернулся. Пострадавший тракторист доставлен в Агджабединскую центральную районную больницу. Его личность уточняется. 

    По информации, машина скорой помощи везла в Агджабединскую центральную районную больницу бригаду врачей из Баку.

    По факту ведется расследование. 

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