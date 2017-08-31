В Агджабеди из дома украдены ювелирные украшения на 4000 манатов

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, подозреваемый в краже из дома на территории Агджабединского района ювелирных украшений.

Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Агджабединского района задержан местный житель Ильяс Мамедов, подозреваемый в краже 24 июня этого года из дома на территории района ювелирных украшений на 4000 манатов.

По факту ведется расследование.