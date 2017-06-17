 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Агджабеди автомобиль вылетел с моста и упал в водный канал - ВИДЕО

    По факту в районном отделении полиции ведется расследование© Report.az

    Агджабеди. 17 июня. REPORT.AZ/ В Агджабеди автомобиль упал в Карабахский водный канал.

    Как сообщает карабахское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на территории села Тезекенд.

    Так, автомобиль марки "ВАЗ 21011", потеряв управление, съехал с моста и упал в водный канал.

    Во время происшествия водитель Сеймур Ингилаб оглу Мамедов получил телесные повреждения различной степени тяжести. Автомобиль с помощью спецтехники извлечен из воды.

    По факту в районном отделении полиции ведется расследование.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi