В Агджабеди автомобиль вылетел с моста и упал в водный канал - ВИДЕО

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Агджабеди. 17 июня. REPORT.AZ/ В Агджабеди автомобиль упал в Карабахский водный канал.

Как сообщает карабахское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на территории села Тезекенд.

Так, автомобиль марки "ВАЗ 21011", потеряв управление, съехал с моста и упал в водный канал.

Во время происшествия водитель Сеймур Ингилаб оглу Мамедов получил телесные повреждения различной степени тяжести. Автомобиль с помощью спецтехники извлечен из воды.

По факту в районном отделении полиции ведется расследование.