В Агджабеди автомобиль вылетел с моста и упал в водный канал - ВИДЕО

Агджабеди. 17 июня. REPORT.AZ/ В Агджабеди автомобиль упал в Карабахский водный канал.
Как сообщает карабахское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на территории села Тезекенд.
Так, автомобиль марки "ВАЗ 21011", потеряв управление, съехал с моста и упал в водный канал.
Во время происшествия водитель Сеймур Ингилаб оглу Мамедов получил телесные повреждения различной степени тяжести. Автомобиль с помощью спецтехники извлечен из воды.
По факту в районном отделении полиции ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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