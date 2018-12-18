В Агджабеди автомобиль врезался в дерево, погибли 3 человека - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Состояние четырех человек, попавших 16 декабря в страшное ДТП в Агджабединском районе, остается средне-тяжелое.

Об этом местному бюро Report сообщили из центральной клиники Агджабединского района. Согласно информации, пострадавшие в аварии - житель района Турал Исмаилов 1984 г.р., Гюнай Абдуллаева 1991 г.р., Илькнур Абдуллаева 2015 г.р. и Гюльнур Абдуллаева 1994 г.р. продолжают лечение в реанимации.

По сообщению врачей, к лечению 24-летней Гюльнур Абдуллаевой привлечена специальная бригада врачей, так как ее состояние наиболее критическое.

Напомним, 16 декабря около 22 часов ночи на территории Агджабединского села Ранджаберлер житель Агдамского района Шахин Абдуллаев за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107 врезался в дерево. В результате ДТП Ш.Абдуллаев и его пассажиры - мать Матанат и малолетний сын Ровшан погибли, еще 4 его пассажира госпитализированы.

***13:35

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе произошло ДТП.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел.

16 декабря около 22 часов ночи на территории агджабединского села Ранджаберлер житель Агдамского района Шахин Абдуллаев за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107 врезался в дерево. В результате ДТП Ш.Абдуллаев и его пассажиры - мать Матанат и малолетний сын Ровшан погибли, еще 4 его пассажира госпитализированы.

Отделение полиции Агджабединского района ведет расследование.