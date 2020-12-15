В Агджабеди арестовали директора центральной больницы

В настоящее время расследование продолжается

Органы прокуратуры продолжают принимать меры по выявлению и привлечению к ответственности должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в результате неотложных оперативных мер, принятых в связи с незаконными действиями директора Агджабединской центральной районной больницы Тахирова Фовзи Тахир оглу, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Были выявлены обоснованные подозрения в том, что Фовзи Тахиров, работая на указанной должности и осуществляя полномочия председателя Врачебно-консультативной комиссии, в период с начала 2020 года по 30 ноября 2020 года в предварительном сговоре с другими должностными лицами больницы, в обмен на направление документов пациентов с признаками инвалидности в соответствующие структуры получил в служебном помещении в административном здании больницы от заведующей семейно-оздоровительным отделом в указанном учреждении Башировой Махбубы Мубариз гызы в общей сложности 10 тысяч манатов, через главного бухгалтера больницы Аббасова Низами Ашраф оглу - в общей сложности 5 тысяч 300 манатов, а также посредством Агаевой Фатмы Джахид гызы, работавшей регистратором, значительную сумму денежных средств в качестве взятки, которые они, разделив между собой, потратили на личные нужды.

В связи с этим, при осмотре служебного помещения и автомобиля Фовзи Тахирова сотрудниками Главного управления были обнаружены и изъяты в качестве доказательств важные для дела социальные карты, денежные средства и блокноты с различными записями. Фовзи Тахирову предъявлено обвинение по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса АР, в отношении которого решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование продолжается.