В Агджабеди 8-летнего ребенка сбил автомобиль

Агджабеди. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе 8-летнего ребенка сбил автомобиль.
Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла в селе Боят.
Жителя агдамского села Афатли Садига Алиева 2009 г.р. при попытке перейти дорогу сбил автомобиль. Хотя пострадавшего доставили в Агдамскую центральную районную больницу, с учетом тяжелого состояния пострадавшего, его поместили в отделение реанимации Бардинской центральной районной больницы.
Его состояние расценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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