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    В Агджабеди 8-летнего ребенка сбил автомобиль

    По факту ведется расследование© Report

    Агджабеди. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе 8-летнего ребенка сбил автомобиль.

    Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла в селе Боят.

    Жителя агдамского села Афатли Садига Алиева 2009 г.р. при попытке перейти дорогу сбил автомобиль. Хотя пострадавшего доставили в Агдамскую центральную районную больницу, с учетом тяжелого состояния пострадавшего, его поместили в отделение реанимации Бардинской центральной районной больницы.

    Его состояние расценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование. 

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