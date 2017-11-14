В Агджабеди 8-летнего ребенка сбил автомобиль

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Агджабеди. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе 8-летнего ребенка сбил автомобиль.

Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла в селе Боят.

Жителя агдамского села Афатли Садига Алиева 2009 г.р. при попытке перейти дорогу сбил автомобиль. Хотя пострадавшего доставили в Агдамскую центральную районную больницу, с учетом тяжелого состояния пострадавшего, его поместили в отделение реанимации Бардинской центральной районной больницы.

Его состояние расценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.