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    В Агджабеди 26-летний молодой человек получил ножевые ранения

    Состояние пострадавшего расценивается как средней тяжести

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе произошла поножовщина.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в поселке Хиндарх.

    Местный житель 26-летний Ширин Гасанов был ранен своим земляком. Получивший два ножевых ранения Ш.Гасанов сначала был направлен в Агдамскую районную больницу, а затем в Агджабединскую центральную районную больницу. Врачи расценивают его состояние как средней тяжести.

    По факту ведется расследование. 

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