В Агджабеди 26-летний молодой человек получил ножевые ранения

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе произошла поножовщина.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в поселке Хиндарх.

Местный житель 26-летний Ширин Гасанов был ранен своим земляком. Получивший два ножевых ранения Ш.Гасанов сначала был направлен в Агдамскую районную больницу, а затем в Агджабединскую центральную районную больницу. Врачи расценивают его состояние как средней тяжести.

По факту ведется расследование.