В Агджабеди задержан учитель, поджегший два автомобиля соседа

Агджабеди. 3 мая REPORT.AZ/ В Агджабеди задержан учитель, поджегший автомобиль соседа.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент был зарегистрирован в отселке Гаракеш поселка Тахтакерпю Агджабединского района.

Так, некоторое время назад в разные периоды времени произошел поджог двух автомобилей вынужденного переселенца из Лачына Ханалы Мурадалы оглу Вердиева.

Х. Вердиев сообщил в отделение полиции Агджабединского района, что неизвестный или неизвестные лица подожгли принадлежащие ему автомобили марки "ВАЗ-21015" и "Mercedes-190".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полицейского отделения Агджабеди, был задержан учитель истории средней школы отселка Гаракеш Икрам Сардар оглу Шукюров, подозреваемый в совершении поджога автомобилей.

Задержанный в качестве подозреваемого И. Шукюров в ходе предварительного допроса признался в совершенном деянии.

В своих показаниях следствию он сказал, что у него нет автомобиля, а у соседа есть два автомобиля, и по этой причине он совершил поджог двух автомобилей соседа, проникнув к нему во двор в ночное время суток.

По факту управлением полиции Агджабеди было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.