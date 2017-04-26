В Агдашском районе автомобиль насмерть сбил 65-летнего мужчину

Агдаш. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Агдашском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой смерть пешехода. Как сообщает ширванское бюро Report, переходившего дорогу в ночное время суток 65-летнего мужчину сбил автомобиль.

Так, местный житель Азизов Сафтар Юсиф оглу 1952 г.р. был сбит автомобилем, когда переходил дорогу. Пешеход, получивший травмы различной степени тяжести, был доставлен в Агдашскую районную центральную больницу. Как сообщили Report в больнице, несмотря на усилия врачей, жизнь пострадавшего спасти не удалось.

По факту ведется расследование.