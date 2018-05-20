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    В Агдаше жилой дом вместе с вещами сгорел дотла

    В селе, где произошел пожар, прекращена подача электроэнергии

    Агдаш. 20 мая. REPORT.AZ/ В селе Хынахлы Агдашского района произошел пожар.

    Как сообщает ширванское бюро Report, сгорел дом с вещами, принадлежавший жителю села Аллахвердиеву Таиру Гуддасар оглы.

    Прибывшая на место происшествия пожарная бригада МЧС Агдашского района локализовала пожар. Жильцы дома своевременно вышли в безопасное место. В связи с пожаром в деревню временно приостановлена подача электроэнергии.

    Причины происшествия пока неизвестны. В настоящее время на месте происшествия ведется расследование.

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