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В Агдаше задержаны 7 человек за кражу и наркопреступления

В Агдаше задержаны 7 человек за кражу и наркопреступления 08:55
Происшествия
12 февраля 2025 г. 09:20
В Агдаше задержаны 7 человек за кражу и наркопреступления

В Агдаше с пастбища украден мелкий рогатый скот.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в связи с поступившей в полицию информацией по подозрению в краже задержаны ранее судимые 34-летний Эльджан Мусаев и 29-летний Араз Мансыров.

Они признались, что продали украденных животных в один из ресторанов в Баку. В ходе расследования установлено, что Э.Мусаев разыскивался за аналогичное деяние, совершенное им в Кедабекском районе.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Агдашском районе также задержаны 5 человек - Агшин Азизов, Хафиз Пашаев, Намиг Абидов, Тарлан Микаилов и Мушвиг Ибрагимов, у которых обнаружено около 2 кг марихуаны.

По фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdaşda oğurluq və narkotik cinayətlərinə görə 7 nəfər saxlanılıb

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