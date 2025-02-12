В Агдаше задержаны 7 человек за кражу и наркопреступления

08:55

В Агдаше с пастбища украден мелкий рогатый скот.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в связи с поступившей в полицию информацией по подозрению в краже задержаны ранее судимые 34-летний Эльджан Мусаев и 29-летний Араз Мансыров.

Они признались, что продали украденных животных в один из ресторанов в Баку. В ходе расследования установлено, что Э.Мусаев разыскивался за аналогичное деяние, совершенное им в Кедабекском районе.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Агдашском районе также задержаны 5 человек - Агшин Азизов, Хафиз Пашаев, Намиг Абидов, Тарлан Микаилов и Мушвиг Ибрагимов, у которых обнаружено около 2 кг марихуаны.

По фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.