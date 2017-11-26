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    В Агдаше задержан водитель насмерть сбивший пешехода

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие

    Агдаш. 26 ноября. REPORT.AZ/ Задержан водитель, который насмерть сбил пешехода на дороге Баку-Газах.

    Как передает западное бюро Report, житель села Ашагы Карал грузинского города Марнеули Самир Худаяр оглу Рагимов 1982 г.р. на автомобиле марки Mercedes-Benz Vitoсбил 50-55 летнего мужчину на участке дороги Баку-Газах, проходящей по териитории села Леки Агдашского района. Пешеход скончался на месте. Водитель был задержан полицией. В настоящий момент выясняется личность погибшего.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

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