В Агдаше вышедшего из автобуса молодого человека сбила машина

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В Агдашском районе автомобиль сбил пешехода.
Как сообщает ширванское бюро Report, случай произошел в селе Голгети.
Так, перевозивший хлеб автомобиль марки "ВАЗ-2101" сбил жителя села Иззета Магсуд оглу Гасымова, 2001 г.р., нанеся ему серьезные увечья.
Инцидент произошел когда Иззет Гасымов выйдя из автобуса попытался перейти дорогу.
Пострадавший доставлен в Агдашскую центральную районную больницу. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.
Водитель, совершивший наезд, привозил хлеб в село Голгети.
По факту в Агдашском районном отделении полиции ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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