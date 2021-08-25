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​​​​​​​В Агдаше возник пожар в автосервисе

​​​​​​​В Агдаше возник пожар в автосервисе В Агдашском районе произошел пожар.
Происшествия
25 августа 2021 г. 00:32
​​​​​​​В Агдаше возник пожар в автосервисе

В Агдашском районе произошел пожар.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на улице Бабека.

Так, внезапно возник пожар в автосервисе, принадлежащей жительнице района Гюльбениз Мамедли.

По предварительным данным, от огня пострадали две припаркованные рядом с автомастерской автомобили марок "Opel" и ВАЗ-2106, а также 4 из 17 прилегающих ремонтных мастерских.

На место происшествия были привлечены силы и техника Агдашского государственного пожарного управления МЧС, пожар был потушен.

Причина возгорания пока неизвестна.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Ağdaşda avtomobil təmiri sexində yanğın olub, bir neçə nəqliyyat vasitəsi yanıb

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