​​​​​​​В Агдаше возник пожар в автосервисе

В Агдашском районе произошел пожар.
Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на улице Бабека.
Так, внезапно возник пожар в автосервисе, принадлежащей жительнице района Гюльбениз Мамедли.
По предварительным данным, от огня пострадали две припаркованные рядом с автомастерской автомобили марок "Opel" и ВАЗ-2106, а также 4 из 17 прилегающих ремонтных мастерских.
На место происшествия были привлечены силы и техника Агдашского государственного пожарного управления МЧС, пожар был потушен.
Причина возгорания пока неизвестна.
По факту ведется расследование.