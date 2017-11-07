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    В Агдаше столкнулись мотоцикл и грузовик, есть пострадавшие

    Пострадавшие были госпитализированы

    Агдаш. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Агдашском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел между селами Котаван и Хынахлы.

    Грузовик марки "Газель" столкнулся с мотоциклом марки "Муравей". В результате аварии тяжелые телесные травмы получили два человека – житель села Котаван, Фамиль Гурбан оглу Ахмедов 1972 г.р. и житель седа Хынахлы Имран Адалят оглу Абдуллаев 1987 г.р. Оба пострадавших были госпитализированы.

    По факту ведется расследование.

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