В Агдаше столкнулись мотоцикл и грузовик, есть пострадавшие

Агдаш. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Агдашском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел между селами Котаван и Хынахлы.

Грузовик марки "Газель" столкнулся с мотоциклом марки "Муравей". В результате аварии тяжелые телесные травмы получили два человека – житель села Котаван, Фамиль Гурбан оглу Ахмедов 1972 г.р. и житель седа Хынахлы Имран Адалят оглу Абдуллаев 1987 г.р. Оба пострадавших были госпитализированы.

По факту ведется расследование.