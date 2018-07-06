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    В Агдаше столкнулись грузовой и легковой автомобили

    Агдаш. 6 июля. REPORT.AZ/ В Агдашском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили, в результате пострадали 2 человек.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на дороге Агдаш-Ляки. “ВАЗ-2106”столкнулся с грузовым автомобилем марки "Foton".

    В результате ДТП пострадали 2002-го года рождения Нифталиев Бахруз Зохраб оглы и 1971-го года рождения Мустафаев Полад Гасанхан оглы. Пострадавшие были доставлены в больницу.

    По факту ведется расследование.

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