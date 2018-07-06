В Агдаше столкнулись грузовой и легковой автомобили

Агдаш. 6 июля. REPORT.AZ/ В Агдашском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили, в результате пострадали 2 человек.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на дороге Агдаш-Ляки. “ВАЗ-2106”столкнулся с грузовым автомобилем марки "Foton".

В результате ДТП пострадали 2002-го года рождения Нифталиев Бахруз Зохраб оглы и 1971-го года рождения Мустафаев Полад Гасанхан оглы. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.