В Агдаше стала известна личность утонувшего в канале

​В Агдаше стала известна личность утонувшего в канале

29 июля, 2019 21:26

https://report.az/storage/news/9d374ea10791e64f772b0824dbd5d021/ef9a966d-fc4f-4106-9892-50b5e745ad9f_292.jpg В Агдашcком районе стала известна личность утонувшего в канале. Как сообщает ширванское бюро Report, это житель района 1997-го года рождения Нурлан Тахмаз оглу Мамедов. Его тело извлечено из верхнеширванского канала. По факту ведётся расследование.

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