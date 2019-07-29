 Наверх

В Агдаше стала известна личность утонувшего в канале

​В Агдаше стала известна личность утонувшего в канале

В Агдашcком районе стала известна личность утонувшего в канале.

Как сообщает ширванское бюро Report, это житель района 1997-го года рождения Нурлан Тахмаз оглу Мамедов.

Его тело извлечено из верхнеширванского канала.

По факту ведётся расследование. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!