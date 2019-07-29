​В Агдаше стала известна личность утонувшего в канале

В Агдашcком районе стала известна личность утонувшего в канале.
Как сообщает ширванское бюро Report, это житель района 1997-го года рождения Нурлан Тахмаз оглу Мамедов.
Его тело извлечено из верхнеширванского канала.
По факту ведётся расследование.
В Агдашcком районе стала известна личность утонувшего в канале.
Как сообщает ширванское бюро Report, это житель района 1997-го года рождения Нурлан Тахмаз оглу Мамедов.
Его тело извлечено из верхнеширванского канала.
По факту ведётся расследование.
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