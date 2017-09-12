В Агдаше шакалы напали на участников свадебной церемонии, 5 человек пострадали

Агдаш. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Агдашском районе шакалы напали на палатку, где проходила свадебная церемония.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел ночью на территории села Булаготу.

Неожиданно напавшие на участников свадебной церемонии шакалы нанесли травмы пятерым.

Пострадавшие:

Камиля Шами гызы Гараева 1942 г.р.

Вугар Ядигар оглу Гаджиев 2001 г.р.

Султан Азиз оглу Азизов 2008 г.р.

Рашад Низами оглу Мамедов 1976 г.р.

Валех Мубариз оглу Ибрагимов 1987 г.р.

Пострадавшие были доставлены в Агдашскую районную центральную больницу с различными травмами. Им оказана первая медпомощь, сделаны прививки от бешенства.